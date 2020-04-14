إصابات ووفيات جديدة بكورونا في باكستان وأفغانستان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في باكستان وأفغانستان، الثلاثاء، بعد تسجيل إصابات جديدة.



ووفقا لـ شبكة "جيو نيوز" الاخبارية، أن عدد الإصابات في باكستان ارتفع إلى 5716 حالة، وتصدر إقليم البنجاب قائمة أعداد الإصابات بين الأقاليم الأخرى، بواقع 2826 حالة، ويليه إقليم السند بواقع 1452 حالة.

من ناحية أخرى، نقلت "جيو" عن وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قريشي، قوله إن المرحلة التالية من إعادة الباكستانيين الذين تقطعت بهم السبل في الخارج، ستبدأ الثلاثاء.

وأبلغ قريشي لجنة برلمانية معنية بالإشراف على الأمر، أن هناك 39748 باكستانيا طلبوا العودة إلى بلادهم.

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وأضاف أنه تمت إعادة 1640 باكستانيا من خلال 12 رحلة خاصة حتى الآن، مشيرا إلى أن من المقرر بذل جهود أكبر خلال المرحلة المقبلة من الرحلات الجوية، من أجل إعادة الباكستانيين العالقين.

وأعلنت الخطوط الجوية الدولية الباكستانية، أن الرحلات الجوية ستستمر من اليوم وحتى 19 من نيسان/أبريل، لنقل أكثر من 1800 باكستاني عالقين في أماكن مختلفة حول العالم، بسبب وباء كورونا.

في أفغانستان، أعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء، تسجيل 49 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 714 حالة.

ونقلت قناة "طلوع" الإخبارية الأفغانية عن المتحدث باسم وزارة الصحة القول إن هناك 40 شخصا على الأقل في البلاد تعافوا من الفيروس الذي يصيب الجهاز التنفسي، بينما تم تسجيل 23 حالة وفاة.

من ناحية أخرى، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، على تخفيف الديون في 25 دولة، من بينها أفغانستان، بصورة فورية، لمساعدة تلك الدول على التركيز على مكافحة فيروس كورونا "كوفيد-19"، بحسب "طلوع نيوز".