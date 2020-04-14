بعد مشاهد العتبة والموسكي.. قرارات صعبة قد تتخذها الحكومة اليوم

أعرب المسئولون عن استنكارهم لمشاهد تكدس وزحام المواطنين في شوارع العتبة والموسكي وشارع الأزهر، والتي تم تداولها على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهي المشاهد التي تتحدى قرارات واجراءات الحكومة التي تهدف للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وعلّق وزير الدولة لشئون الإعلام، الدكتور أسامه هيكل، على تلك المشاهد قائلاً: "مشهد مؤسف جداً.. لاحظت زيادة الازدحام والتكدس في الشوارع"، متسائلاً: "هل قمنا بتقسيم نوبات العمالة الإنتاجية لتقليل الاحتكاك والتكدس حتى ينزل الناس إلى الشارع في المقابل؟".

وأضاف هيكل، في مداخلة هاتفية ببرنامج "القاهرة الآن" الذي تقدمه الإعلامة لميس الحديدي، والمذاع على فضائية "العربية الحدث" أمس الإثنين، أن تلك المشاهد تدفع الجميع إلى السيناريو الثالث، مشيراً إلى أن الحكومة تحاول تجنب ذلك قدر المستطاع.

وأكد هيكل أن الدولة تحاول تحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطنين من جهة وبين الابقاء على عمل الاقتصاد المصري.

وكشف وزير الدولة لشئون الإعلام أن لجنة أزمة كورونا ستعقد اجتماعاً لبحث كيفية التعامل مع تلك المشاهد للحد منها في إطار إجراءات الدولة لمواجهة تفشي الفيروس.

وأضاف هيكل: "معقول بعد كل الي بيحصل واللي شايفينه مش في مصر بس في العالم كله ننزل بالشكل ده. الأزمة لسه حلها الوحيد هو تقليل الازدحام والتكدس ولسه الناس مش مستوعبة".

وتابع: "إحنا قدام مشكلة كبيرة، الحقيقة إن الناس نازلة تستقبل رمضان عادي، ويشتروا الحاجة، ضاربين بأزمة كورونا عرض الحائط".

حظر التجوال الكامل

ألمح وزير الدولة لشئون الإعلام إلى أن الحكومة في اجتماعها اليوم قد تتخذ قراراً بفرض حظر التجوال لمدة 24 ساعة، لكن مع عمل توازن للحفاظ على صحة المواطنين والحفاظ على قوة الاقتصاد المصري.

وكانت عدد من الدول التي تشهد انتشاراً واسعاً لفيروس كورونا بها، مثل السعودية والأردن والسودان، قد بادرت بتطبيق حظر التجوالال كامل في كل المناطق أو بعض منها، وسمحت بالخروج في أوقات كعينة لقضاء الحاجات الأساسية فقط.

وأمس الإثنين، قال وزير الإعلام الأردني أمجد العضايلة، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، إن خطة إبقاء المواطنين في منازلهم طوال اليوم، قد نجحت في انحسار الوباء تدريجياً، حتى أن بعض المناطق تم تعميم فيها خدمة ايصال الطلبات إلهامة إلى المنازل عبر متطوعين لديهم الخبرة في الاحتياطات الصحية.

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وفي السعودية، استمر حظر التجوال مطبق لمدة 24 ساعة في مناطق عدة بينها مكة والمدينة. كما لجأت السودان الى تطبيق الحظر كاملاً بدءاً من السبت الماضي.

دخول المستشفيات الجامعية تطبيق الحجر الصحي

كشف رئيس غرفة إدارة الأزمات بمجلس الوزراء، اللواء محمد عبدالمقصود، عن ملامح المرحلة الثالثة من خطة الدولة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وفي مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، قال عبدالمقصود إنه في حال تطبيق المرحلة الثالثة، فإن هناك خطة لدخول مستشفيات جامعية وخاصة وفنادق ومراكز ومدارس تم تجهيزها لتطبيق الحجر الصحي فيها، بجانب 29 مستشفى حجر صحي دخلت في المرحلة الثانية.

وكان رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، قد أعرب عن أمنيته في عدم الوصول إلى المرحلة الثالثة من انتشار الفيروس في مصر.

وتعد المرحلة الثالثة هي مرحلة انتشار العدوى بأعداد متسارعة وهو ما حدث في عدد من الدول بسبب استهتار المواطنين بتحذيرات الحكومة.

إغلاق الأسواق العامة وبعض المحال التجارية

عقب اجتماعها اليوم، قد تعلن الحكومة غلق المحلات التجارية، باستثناء المتاجر الغذائية ومحال السلع الأساسية، وضم عدد من المحال التجارية إلى قائمة الإغلاق الكامل، والتي أقرتها سلفاً بغلق المقاهي والنوادي والمطاعم.

وقد تضطر الحكومة ايضاً إلى غلق الأسواق العامة كلياً في المناطق الأكثر عرضة للتكدس وإغلاق محال الملابس بها.

تغليظ عقوبة كسر حظر التجوال

كانت الحكومة قد أصدرت عدداً من القرارات، والتي تضمنت عقوبات صارمة لمن يخالف قرارات حظر التجوال أو مواعيد الإغلاق المقررة .

وبحسب بيان رئاسة الوزراء، فإن العقوبة المفروضة "تبدأ من 4 آلاف جنيه إلى الحبس وذلك بحسب نوع المخالفة"، إلا أن المشاهد التي تم تداولها أمس قد تدفع الحكومة إلى تغليظ العقوبة بما يتراءى لمجلس الوزراء في اجتماعه اليوم.