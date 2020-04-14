أعلنت المتحدّثة باسم "منظمة الصحة العالمية" مارغريت هاريس، أنّ "عدد الإصابات الجديدة بفيروس "كورونا" المستجد يتراجع في بعض مناطق أوروبا، وبينها إيطاليا وإسبانيا، لكن الأعداد لا تزال في ازدياد في بريطانيا وتركيا".
ولفتت خلال إفادة صحافية في جنيف، إلى أنّ "في ما يتعلّق بالتفشّي العالمي في المجمل، فإنّ 90 في المئة من الحالات تأتي من أوروبا والولايات المتحدة الأميركية، ومن ثمّ فإنّنا قطعًا لم نشهد الذروة بعد". وأكّدت أنّ "الخطر الأكبر هو الحالات الواردة من الخارج"، مركّزةً على أنّه "لا ينبغي أن نتوقّع لقاحًا قبل 12 شهرًا أو أكثر".
كانت هذه تفاصيل خبر منظمة الصحة: لا ينبغي توقع لقاح لكورونا قبل 12 شهرا أو أكثر ولم نشهد الذروة بعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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