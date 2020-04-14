منظمة الصحة: لا ينبغي توقع لقاح لكورونا قبل 12 شهرا أو أكثر ولم نشهد الذروة بعد

أعلنت المتحدّثة باسم "​منظمة الصحة العالمية​" مارغريت هاريس، أنّ "عدد الإصابات الجديدة بفيروس "كورونا" المستجد يتراجع في بعض مناطق ​أوروبا​، وبينها ​إيطاليا​ و​إسبانيا​، لكن الأعداد لا تزال في ازدياد في ​بريطانيا​ و​تركيا​".

ولفتت خلال إفادة صحافية في جنيف، إلى أنّ "في ما يتعلّق بالتفشّي العالمي في المجمل، فإنّ 90 في المئة من الحالات تأتي من أوروبا و​الولايات المتحدة الأميركية​، ومن ثمّ فإنّنا قطعًا لم نشهد الذروة بعد". وأكّدت أنّ "الخطر الأكبر هو الحالات الواردة من الخارج"، مركّزةً على أنّه "لا ينبغي أن نتوقّع لقاحًا قبل 12 شهرًا أو أكثر".