تسجيل أكبر قفزة يومية في عدد الوفيات جراء كورونا بإندونيسيا مع 60 حالة

أعلن المسؤول في وزارة الصحة الإندونيسية أحمد يوريانتو، في تصريح، أنّ "​إندونيسيا​ سجّلت أكبر قفزة يوميّة في عدد الوفيات جراء فيروس "كورونا" إذ بلغ 60، ليصل المجموع إلى 459 حالة وفاة". ولفت إلى أنّه "تأكّدت إصابة 282 حالة جديدة بالمرض، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 4839 إصابة"، موضحًا أنّ "العدد الإجمالي للمتعافين بلغ 426 شخصًا".

وكانت قد ذكرت وكالة "فرانس برس"، أنّه "تمّ تشخيص أكثر من مليون و889 ألف إصابة رسميًّا بـ"كورونا" في 193 دولة ومنطقة منذ ظهور الفيروس في نهاية كانون الأول الماضي في الصين"، وذلك وفق حصيلة جمعتها الوكالة حتّى مساء يوم أمس استنادًا إلى مصادر رسميّة. ولفتت إلى أنّ "الفيروس أدّى إلى مقتل ما لا يقلّ عن 117.752 شخصًا في العالم"، مشيرةً إلى أنّ "من بين المصابين، تعافي ما لا يقلّ عن 402 ألف شخص".

