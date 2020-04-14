تسجيل 170 إصابة وخمس وفيات جديدة بفيروس "كورونا" في ماليزيا

أعلنت سلطات الصحة الماليزية "تسجيل 170 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ممّا رفع إجمالي عدد الحالات إلى 4987 في ​ماليزيا​"، حيث فُرضت إجراءات العزل العام الجزئي منذ نحو شهر. كما أفادت بـ"تسجيل خمس وفيات جديدة بسبب الفيروس، ليصل الإجمالي إلى 82 وفاة".

وكانت قد كشفت "وكالة فرانس برس"، أنّ "تمّ إحصاء 1923390 إصابة بفيروس "كورونا" المستجد في العالم منذ ظهوره للمرّة الأولى في الصين في كانون الأول الماضي، أكثر من نصفها في أوروبا (973087)، مع تسجيل أكثر من 582590 إصابة في الولايات المتحدة الأميركية"، وذلك وفق حصيلة جمعتها الوكالة حتّى الساعة 11:00 (ت. غ) من قبل ظهر اليوم الثلثاء استنادًا إلى مصادر رسميّة".