لفت النائب هاغوب ترزيان، إلى أنّه "بعدما أصبحت العملة الوطنيّة في مهبّ الريح، الإصلاح السريع "Quick Fix" لم يعطِ يومًا نتيجة وخصوصًا في هذه الظروف. الحل الوحيد للوطن هو إقرار هويّة لبنان الإقتصاديّة، مبنيّة على الإكتفاء الذاتي بعيدًا عن المصالح السياسيّة العقيمة والمزايدات الشعبويّة كما جرت العادة".
وأكّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، "وجوب البناء على السياسة الاقتصاديّة المستدامة "Fundamental Fix" بوجهة نظر "ويلات أمة" لجبران خليل جبران، والأكيد هو عدم تشابك القطاع العام بالقطاع الخاص كما جرت الحال منذ عقود".
كانت هذه تفاصيل خبر ترزيان: الحل الوحيد للوطن هو إقرار هوية لبنان الإقتصادية المبنية على الإكتفاء الذاتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.