ترزيان: الحل الوحيد للوطن هو إقرار هوية لبنان الإقتصادية المبنية على الإكتفاء الذاتي

لفت النائب ​هاغوب ترزيان​، إلى أنّه "بعدما أصبحت العملة الوطنيّة في مهبّ الريح، الإصلاح السريع "Quick Fix" لم يعطِ يومًا نتيجة وخصوصًا في هذه الظروف. الحل الوحيد للوطن هو إقرار هويّة ​لبنان​ الإقتصاديّة، مبنيّة على الإكتفاء الذاتي بعيدًا عن المصالح السياسيّة العقيمة والمزايدات الشعبويّة كما جرت العادة".

وأكّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، "وجوب البناء على ال​سياسة​ الاقتصاديّة المستدامة "Fundamental Fix" بوجهة نظر "ويلات أمة" ل​جبران خليل جبران​، والأكيد هو عدم تشابك ​القطاع العام​ ب​القطاع الخاص​ كما جرت الحال منذ عقود".