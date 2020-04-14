دياب اطلع من لجنة المساعدات الاجتماعية على أسباب تأخير توزيعها

ترأس رئيس ​مجلس الوزراء​ الدكتور ​حسان دياب​ ظهر اليوم، في ​السرايا الحكومية​ جانبا من اجتماع لجنة المساعدات الاجتماعية، في حضور وزير الشؤون الاجتماعية و​السياحة​ رمزي مشرفيه، ​اللواء​ الياس شامية، والمستشار الاول لرئيس ​الحكومة​ ​خضر طالب​، والمستشارين للشؤون الاجتماعية حسين قعفراني ورولا موسى. واطلعت اللجنة دياب على اسباب تأخير توزيع المساعدات الاجتماعية.

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