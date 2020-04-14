باسيل افتتح نفقا خاصا للتعقيم على مدخل المقر العام للتيار في ميرنا الشالوحي

إفتتح رئيس "​التيار الوطني الحر​" النائب ​جبران باسيل​، نفقًا خاصًّا للتعقيم على مدخل المقر العام في ميرنا الشالوحي، وتفقّد المتطوّعين الّذين يعملون على توضيب المساعدات الغذائيّة والصحيّة.

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