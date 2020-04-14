حب الله خلال تجهيز وزارة الصناعة بجهاز تعقيم: دور القطاع الصناعي محوري ببناء الاقتصاد وتحقيق النمو

أكّد وزير الصناعة ​عماد حب الله​، خلال إشرافه على تجهيز مدخل ​وزارة الصناعة​ بجهاز تعقيم حديث طَوّرته وصنّعته وقدّمته "مؤسسة زعني ستيل" للوزارة، وذلك في إطار الإجراءات الوقائيّة الّتي تتّبعها الوزارة، للمحافظة على سلامة موظّفيها والمواطنين وأصحاب العلاقة الداخلين إليها للمراجعة ولتتميم معاملاتهم، "دور القطاع الصناعي المحوري المساهم في إعادة بناء الاقتصاد المنتج وتحقيق النمو وتأمين فرص العمل".

وشكر "مبادرة أصحاب المؤسّسة على تقديم الجهاز للوزارة"، لافتًا إلى أنّ "هذا العمل هو تكاملي بين القطاعَين العام والصناعي". ودعا إلى "التعاون المستمر من أجل تفعيل النشاط الإنتاجي في مختلف قطاعاته، لا سيما في القطاعات المرتبطة بالحاجات والمتمّمات الصحيّة والبيئيّة والغذائيّة والطبيّة والسلامة والصحة العامة، الّتي لها علاقة بفيروس "كورونا".

مع الإشارة إلى أنّ الجهاز هو كناية عن مستوعب صغير مجهّز بـ"CENSOR"، وفور الدخول إليه، تدور آلة التعقيم أوتوماتيكيًّا لمدّة 10 ثوان، وترشّ الرأس والأكتاف والخصر والرجلين بـ11 مرشًّا موزّعين داخل المستوعب.

