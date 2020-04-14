مجلس وزراء منعقد في السراي برئاسة دياب

عقد ​مجلس الوزراء​ بعد ظهر اليوم جلسة في السراي الحكومي برئاسة الرئيس ​حسان دياب​ ، ويبحث في مستجدات الوضعين المالي والنقدي ويتابع البحث في خطة الانقاذ الاقتصادية.

كما سيتم البحث في طلب وزير البيئة وشؤون التنمية الادارية ​دميانوس قطار​ في شأن تمديد العمل بمشروع ادارة ​النفايات الصلبة​ واضافة مراكز جديدة على لائحة المراكز التي يتم تمويل تشغيلها وصيانتها من خلال مكتب وزير شؤون التنمية الادارية.