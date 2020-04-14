مجلس وزراء منعقد في السراي برئاسة دياب

عقد مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم جلسة في السراي الحكومي برئاسة الرئيس حسان دياب ، ويبحث في مستجدات الوضعين المالي والنقدي ويتابع البحث في خطة الانقاذ الاقتصادية.
كما سيتم البحث في طلب وزير البيئة وشؤون التنمية الادارية دميانوس قطار في شأن تمديد العمل بمشروع ادارة النفايات الصلبة واضافة مراكز جديدة على لائحة المراكز التي يتم تمويل تشغيلها وصيانتها من خلال مكتب وزير شؤون التنمية الادارية.
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