النشرة: عبور جرافة إسرائيلية لبعض الوقت إلى خلة المحافر وقابله استنفار للجيش واليونيفيل

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​، بأنّ "​جرافة​ عسكريّة معادية عَبرت برفقة قوة مشاة إسرائيليّة، لبعض الوقت إلى الأراضي اللبنانية المتحفّظ عليها في "خلة المحافر" جنوبي بلدة ‎العديسة، ممّا دفع ب​الجيش اللبناني​ و"​اليونيفيل​" إلى الاستنفار؛ حتّى غادرت القوة إلى خلف الجدار الإسمنتي".

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