دريان استقبل في دار الفتوى هيئة مكتب ائتلاف المؤسسات الإغاثية

استقبل مفتي ​الجمهورية​ ال​لبنان​ية ​الشيخ عبد اللطيف دريان​ في ​دار الفتوى​ هيئة مكتب ائتلاف المؤسسات الإغاثية والاجتماعية للتصدي للضائقة المعيشية التي تسببت بها جائحة ​الكورونا​ التي تضم: رئيس الائتلاف الوزير السابق الدكتور ​خالد قباني​، ونائبه الدكتور عماد عيتاني، وأمين السر المهندس علي عساف، وأمين الصندوق الدكتور ​وسيم الوزان​، بعدما توافقت عليها الجمعيات والمؤسسات الإسلامية التي وقعت على بروتوكول التعاون فيما بينها الأسبوع الماضي، واطلعت هيئة المكتب سماحته على الخطة التي سيباشر بها الائتلاف لمعالجة أوضاع الناس في تقديم المساعدات العينية والمادية والإغاثية والاجتماعية والرعائية والخيرية في مطلع ​شهر رمضان​ المبارك.

واكد المفتي دريان إن إغاثة ودعم صمود ​الشعب اللبناني​ في ​الأزمة​ الاقتصادية التي يمر بها لبنان واجب شرعي، ودار الفتوى تؤيد وتدعم أي عمل يساهم في مساعدة الناس بالتعاون والوحدة مع ​المؤسسات الأهلية​ لتلبية متطلبات مواطنيها، داعيا أهل الخير والأشقاء والأصدقاء الى تقديم العون للبنانيين، مذكراً بقول الله تعالى "وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ" وخير ما يفعله الناس هو التنافس في سبل الخير.