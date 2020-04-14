حنكش: لبنان رح ينهض بإبداع شبابه وعزيمة رائدي الاعمال

اشار عضو كتلة "الكتائب" النائب ​الياس حنكش​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى ان "المصاعب كبيرة، المشاكل كثيرة، بس الأمل وإرادة الشعب أقوى من كل شي، رح نرجع نوقف على إجرينا وأقوى ما كنا. ​لبنان​ رح ينهض بإبداع شبابه وعزيمة رائدي الأعمال".

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