لفت عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​سليم عون​، في تصريح على مواقع التواصل الإجتماعي، تعليقًا على عمل فريق الاستجابة لـ"كورونا" في "​التيار الوطني الحر​"، إلى أنّ "وقت الحزّة ووقت الجدّ، الأفواج الغوغائيّة تختفي، والأفواج الحقيقيّة تكمل المشوار، ولا شيء يوقفها".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سليم عون عن فريق الاستجابة لكورونا بالتيار: وقت الجد الأفواج الحقيقية تكمل المشوار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.