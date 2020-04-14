زغيب عرض مع وزيرة العدل قضايا العفو العام والطلاب اللبنانيين في الخارج وكتاب العدل الفائزين

سلم المفتي الشيخ عباس زغيب المكلف من المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى ودار الافتاء الجعفري متابعة قضية السجناء والطلاب اللبنانيين في الخارج، وزيرة العدل ماري كلود نجم التي زارها قبل ظهر اليوم، كتابا موجها من دار الإفتاء الجعفري الى رئاسة الحكومة يتعلق بقضية العفو العام وانعكاسه في حماية حياة السجناء مع انتشار وباء الكورونا.
وهنأ المفتي زغيب الوزيرة نجم لمناسبة الفصح المجيد، مثنيا على "جهودها وعملها في المجال القانوني". وأمل "ألا يحمل أحد الوزراء الجدد، الذين يقومون بواجباتهم بشكل كامل، تبعات ازمة امتدت طيلة 30 سنة على الساحة اللبنانية". وشكرها على تجاوبها.
وتطرق زغيب الى واقع الطلاب اللبنانيين في الخارج والصعوبات التي يعانون منها، جراء عدم تحويل المصارف الاموال لهم وعدم قدرتهم على دفع ثمن التذاكر. وعرض معها للاتصالات مع وزير الخارجية ناصيف حتي والمدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم في هذه القضية، مؤكدا "ان القضية اصبحت في عهدة رئيس الحكومة حسان دياب. ووعدت نجم بطرح القضية مع الرئيس دياب".
وسلم زغيب الوزيرة نجم كتابا موجها من رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ عبد الامير قبلان الى الرئيس دياب يعرض فيه ضرورة الاسراع في اقرار مرسوم تعيين كتاب العدل الفائزين في مباراة العام 2018.
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