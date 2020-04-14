لافروف: موسكو ستنظر في طلب الولايات المتحدة تزويدها بمعدات طبية إذا قدمته

أعلن ​وزير الخارجية​ الروسي ​سيرغي لافروف​ أن ​موسكو​ ستدرس طلب ​الولايات المتحدة​ تزويدها بشحنات إضافية من المعدات الطبية لمكافحة ​فيروس كورونا​ إذا طلبت مرة أخرى.

قال لافروف خلال ​مقابلة​ في ​مؤتمر​ عبر الفيديو: "إذا تم تلقي طلبات إضافية من الجانب الأميركي بشأن المساعدة في توريد هذه المعدات أو تلك، ووسائل الحماية، فسوف ننظر فيها بالتأكيد - تحدث الرئيسان (بوتين وترامب) عن هذا في المحادثة الهاتفية الأخيرة".

كما أكد لافروف، أن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ في محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ أشار إلى أن الولايات المتحدة مستعدة لإرسال مساعدة طبية إلى ​روسيا​ في ​المستقبل​، إذا لزم الأمر.

وقال وزير الخارجية الروسي "أكد الرئيس ترامب أنه إذا كانت روسيا بحاجة معدات إضافية، فإن الولايات المتحدة، عندما يصبح الإنتاج لديها من المعدات المناسبة بكميات كافية، ستكون مستعدة لإرسال مثل هذه الإمدادات إلى بلدنا". وأضاف لافروف: "أعتقد أن هذا نهج شراكة عادي".