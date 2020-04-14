بري: اقرأوا الفاتحة على الهيركات وترحموا عليه كما ترحمتهم على الكابيتول كونترول

قال رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ على هامش جلسة مكتب مجلس النواب في ​عين التينة​، "اقرأوا الفاتحة على "الهيركات" وترحموا عليه كما ترحمتهم على "​الكابيتول​ كونترول".

ولفت بري الى ان الانقاذ صعب جداً جداً ولكنه غير مستحيل، ويجب ان نعالج الأسباب وليس فقط النتائج. واوضح ان الفجوة المالية هي حوالى ٥٦ مليار دولار ولا يجب ان يتم تغطيتها من اموال المودعين.