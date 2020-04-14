اشار نائب رئيس ​مجلس النواب​ ​ايلي الفرزلي​ بعد اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب برئاسة رئيس المجلس ​نبيه بري​ في ​عين التينة​، الى ان "الاجتماع كان مخصصا للبحث بالقوانين المتأخرة، وقد درست هيئة المكتب هذه القوانين واتخذت القرار المناسب لوضعها على جدول الاعمال"، ولفت الى ان "بري ينوي تعيين جلسة لمجلس النواب قبل ​شهر رمضان​ المبارك إذا توفرت الظروف بالمخطط الموضوع".

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كانت هذه تفاصيل خبر الفرزلي بعد اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب: بري سيدعو المجلس لجلسة قبل رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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