وباء "كوفيد-19" تسبب بأكثر من 18 ألف وفاة في اسبانيا

أوقع وباء "كوفيد-19" أكثر من 18 ألف وفاة في ​إسبانيا​ التي أحصت اليوم 567 وفاة في 24 ساعة، في ارتفاع طفيف مقارنة مع أمس، بحسب اقام ​وزارة الصحة​.

وبلغ عدد الوفيات في البلد الاكثر تضررا في ​أوروبا​ بعد ​ايطاليا​، 18 ألفا و56 ووصل عدد الإصابات المؤكدة الى 172 ألفا و541، فيما استؤنف العمل في بعض قطاعات ​الاقتصاد​ التي كانت متوقفة مدى أسبوعين.