وباء "كوفيد-19" تسبب بأكثر من 18 ألف وفاة في اسبانيا

أوقع وباء "كوفيد-19" أكثر من 18 ألف وفاة في إسبانيا التي أحصت اليوم 567 وفاة في 24 ساعة، في ارتفاع طفيف مقارنة مع أمس، بحسب اقام وزارة الصحة.
وبلغ عدد الوفيات في البلد الاكثر تضررا في أوروبا بعد ايطاليا، 18 ألفا و56 ووصل عدد الإصابات المؤكدة الى 172 ألفا و541، فيما استؤنف العمل في بعض قطاعات الاقتصاد التي كانت متوقفة مدى أسبوعين.
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