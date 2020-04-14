مستشفى تنورين اعلن عن اجراء فحص PCR ابتداء من غد الاربعاء

أكد رئيس مجلس إدارة ​مستشفى تنورين الحكومي​ الدكتور وليد حرب "أن المستشفى سيستقبل غدا الأربعاء المختبر النقال بمبادرة من ​الجامعة اللبنانية الاميركية​ LAU لإجراء فحص PCR لكل من يرغب من أبناء قرى وبلدات ​القضاء​ بسبب وجود أعراض أو لديه شك بإصابته ب​فيروس كورونا​".

وأعلن حرب "أن الفريق الطبي المرافق سيكون جاهزا لاستقبال المواطنين الذين يرغبون بإجراء الفحص ابتداء من ​الساعة​ العاشرة والنصف قبل ظهر غد الأربعاء على أن يتم الإعلان عن النتائج فور صدورها.