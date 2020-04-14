مستشفى تنورين اعلن عن اجراء فحص PCR ابتداء من غد الاربعاء

أكد رئيس مجلس إدارة مستشفى تنورين الحكومي الدكتور وليد حرب "أن المستشفى سيستقبل غدا الأربعاء المختبر النقال بمبادرة من الجامعة اللبنانية الاميركية LAU لإجراء فحص PCR لكل من يرغب من أبناء قرى وبلدات القضاء بسبب وجود أعراض أو لديه شك بإصابته بفيروس كورونا".
وأعلن حرب "أن الفريق الطبي المرافق سيكون جاهزا لاستقبال المواطنين الذين يرغبون بإجراء الفحص ابتداء من الساعة العاشرة والنصف قبل ظهر غد الأربعاء على أن يتم الإعلان عن النتائج فور صدورها.
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