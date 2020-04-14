ذكر مراسل "الخليج 365" في حاصبيا، أنّ "قوة مشاة تابعة للجيش الإسرائيلي قوامها حوالي 25 عنصرًا، اجتازت السياج التقني عبر البوابة الحديديّة عند المحافر بخراج بلدة عديسة قضاء مرجعيون، حيث نفّذت هذه القوة عمليّة تمشيط ومسح للمنطقة المذكورة، ونصبت خيمة عسكريّة صغيرة دون خرق الخط الأزرق".
ولفت إلى أنّه "قابلها من الجهة اللبنانية استنفار للجيش اللبناني وقوات "اليونيفيل"، موضحًا أنّ "بعد حوالي النصف ساعة، انسحبت هذه القوة إلى الداخل المحتل، وقامت برمي قنبلة دخانيّة لتغطية انسحابها".
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: استنفار للجيش واليونيفل بعد اجتياز قوة إسرائيلية السياج التقني بخراج العديسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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