النشرة: استنفار ‎للجيش واليونيفل بعد اجتياز قوة إسرائيلية السياج التقني بخراج العديسة

ذكر مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​، أنّ "قوة مشاة تابعة للجيش الإسرائيلي قوامها حوالي 25 عنصرًا، اجتازت السياج التقني عبر البوابة الحديديّة عند المحافر بخراج بلدة ​عديسة​ قضاء مرجعيون، حيث نفّذت هذه القوة عمليّة تمشيط ومسح للمنطقة المذكورة، ونصبت خيمة عسكريّة صغيرة دون خرق ​الخط الأزرق​".

ولفت إلى أنّه "قابلها من الجهة اللبنانية استنفار للجيش اللبناني وقوات "​اليونيفيل​"، موضحًا أنّ "بعد حوالي النصف ساعة، انسحبت هذه القوة إلى الداخل المحتل، وقامت برمي ​قنبلة​ دخانيّة لتغطية انسحابها".