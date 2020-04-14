المرصد الزلزالي بدمشق: تسجيل هزة أرضية خفيفة في مناطق سوريا ولبنان وفلسطين

أعلن المركز الوطني للرصد الزلزالي في دمشق عن تسجيل ​هزة أرضية​ خفيفة بلغت قوتها 3.3 درجة على مقياس ريختر، وعلى عمق 11 كم.

وبحسب المركز فقد تم تسجيل الهزة الأرضية حوالي ​الساعة​ 00:53 بتوقيت دمشق، على بعد يقدر بحوالي 115 كم غرب ​مدينة دمشق​، و31 كم شمال غربي ​مدينة بيروت​.

وشهدت المنطقة (حوض المتوسط) عدة هزات زلزالية، كان آخرها في الثالث من الشهر الجاري، حيث أعلن المركز الوطني السوري للرصد الزلزالي، عن حدوث هزة أرضية بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر قبالة السواحل السورية على بعد 65 كم عن مدينة اللاذقية.

وتعتبر منطقة شرق البحر المتوسط منطقة زلزالية، حيث سجل أيضا بتاريخ 24 شباط، هزة أرضية ضربت غربي تركيا، دون وقوع أية خسائر مادية.