فرانس برس: تسجيل أكثر من 120 ألف وفاة و1.92 مليون إصابة بكورونا حول العالم

كشفت "وكالة فرانس برس"، أنّ "تمّ إحصاء 1923390 إصابة بفيروس "كورونا" المستجد في العالم منذ ظهوره للمرّة الأولى في ​الصين​ في كانون الأول الماضي، أكثر من نصفها في ​أوروبا​ (973087)، مع تسجيل أكثر من 582590 إصابة في ​الولايات المتحدة الأميركية​"، وذلك وفق حصيلة جمعتها الوكالة حتّى الساعة 11:00 (ت. غ) من قبل ظهر اليوم الثلثاء استنادًا إلى مصادر رسميّة".

وأوضحت أنّ "حصيلة الوفيات بلغت 120 ألفًا و13 حالة، بينها 81 ألفًا و474 في أوروبا، القارة الأكثر تضرّرًا"، لافتةً إلى أنّ "أكبر عدد من الوفيات سُجّل في الولايات المتحدة (23 ألفًا و649) تليها ​إيطاليا​ (20 ألفًا و465) و​إسبانيا​ (18 ألفًا و56) و​فرنسا​ (14 الفا و967)".