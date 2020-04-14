إنخفاض عدد الوفيات والإصابات اليومي بكورونا في إيران مع تسجيل 98 وفاة و1574 إصابة جديدة

أعلن المتحدّث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبّي ال​إيران​ي كيانوش جهانبور، أنّ "خلال الساعات الـ24 الماضية، تمّ تسجيل 1574 حالة جديدة مصابة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس في إيران إلى 74 ألفًا و877 حالة لغاية الآن، بينهم 3691 في وضع حرج".

وأوضح جهانبور في تصريح صحافي، أنّ "عدد المتعافين من فيروس "كورونا" بلغ 48 ألفًا و129 شخصًا لغاية الآن"، مفيدًا بـ"وفاة 98 مصابًا آخر خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع عدد المتوفين جراء الإصابة بالفيروس إلى 4683 شخصًا".