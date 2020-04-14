اجتمع وزير المالية غازي وزني ووزير الصناعة عماد حب الله في وزارة المالية، بوفد من جمعية مصارف لبنان برئاسة سليم صفير للبحث في مسألة وضع الصناعيين مع المصارف ومراجعة مطالبهم وضمان حصول الطلاب في الخارج على التحويلات من أهلهم في لبنان.
خلال الاجتماع، شدّد الوزيران وزني وحب الله على ضرورة تقديم تسهيلات للصناعيين لجهة تخفيض معدلات الفوائد على القروض القائمة وتمديد مهل تسديدها، علماً أن معدل الفوائد على الودائع انخفض إن كانت بالليرة اللبنانية أو بالدولار.
وأبدى صفير استعداد المصارف بذل الجهود اللازمة لخفض الفوائد لتلبية مطالب الصناعيين.
كانت هذه تفاصيل خبر جمعية المصارف ابدت استعدادها لخفض الفوائد لتلبية مطالب الصناعيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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