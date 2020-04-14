جمعية المصارف ابدت استعدادها لخفض الفوائد لتلبية مطالب الصناعيين

اجتمع ​وزير المالية​ ​غازي وزني​ ووزير ​الصناعة​ ​عماد حب الله​ في ​وزارة المالية​، بوفد من جمعية مصارف ​لبنان​ برئاسة ​سليم صفير​ للبحث في مسألة وضع الصناعيين مع ​المصارف​ ومراجعة مطالبهم وضمان حصول ​الطلاب​ في الخارج على التحويلات من أهلهم في لبنان.

خلال الاجتماع، شدّد الوزيران وزني وحب الله على ضرورة تقديم تسهيلات للصناعيين لجهة تخفيض معدلات الفوائد على ​القروض​ القائمة وتمديد مهل تسديدها، علماً أن معدل الفوائد على الودائع انخفض إن كانت ب​الليرة اللبنانية​ أو ب​الدولار​.

وأبدى صفير استعداد المصارف بذل الجهود اللازمة لخفض الفوائد لتلبية مطالب الصناعيين.