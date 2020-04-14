اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي واتساب





كوالالمبور: سجلت الفلبين خلال الـ24 ساعة الماضية، 291 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، و20 حالة وفاة. وأفادت وزارة الصحة الفلبينية اليوم أن العدد الإجمالي للحالات المصابة وصل إلى 5223 إصابة، وبلغ إجمالي الوفيات 335 حالة وفاة، فيما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 295 حالة. مواضيع قد تهمك :

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الفلبين تسجل 291 إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.