دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة صحيفة عاجل الالكترونية ترامب: أنا من سيقرر موعد وكيفية إعادة فتح الاقتصاد الأمريكي

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه من سيقرر في نهاية المطاف موعد وكيفية إعادة فتح الاقتصاد الأمريكي، لكنه سيعمل مع الولايات.

وقال ترامب، ردًا على سؤال عما إذا كان هو أم الولايات من سيعيد فتح الاقتصاد، إنها (الولايات) لا تستطيع فعل أي شيء دون موافقة رئيس الولايات المتحدة. رئيس الولايات المتحدة هو من يصدر القرار.

وتابع أنه رغم ذلك سيعمل مع الولايات.