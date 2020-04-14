إصابة 6 أشخاص في تصادم سيارتين بطريق "إسكندرية-الصحراوي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

أصيب 6 أشخاص في حادث تصادم سيارتين أعلى طريق إسكندرية الصحراوي، مما أدى إلى توقف حركة المرور في الاتجاه القادم من الجيزة وصولا إلى المحافظات، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى.

وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة، بلاغا من الخدمات المعينة في طريق إسكندرية الصحراوي بوقوع حادث مروري وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.