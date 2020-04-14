الزوجة والساطور.. تفاصيل جريمة 6 الصبح بالوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد– محمد الباريسي:

كشفت مباحث الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، ملابسات مقتل ربة منزل علي يد زوجها في مدينة الخارجة.

البداية، بورود بلاغ من سيدة، بالعثور على والدتها مقتوله داخل غرفة نومها بمدينة الخارجة.

جرى إخطار اللواء هشام لطفي مدير أمن الوادي الجديد، وتشكيل فريق بحث بإشراف العميد مصطفي مبروك، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية.

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انتقل فريق من رجال مباحث الخارجة، بقيادة الرائد محمد صابر عبد الباقي، رئيس وحدة مباحث قسم الخارجة، لموقع البلاغ، وجرى العثور على جثمان "فاطمة. ع" 53 سنة، جثة هامدة غارقة في دمائها بعقار في حي الصفا، بعد تلقيها عدة ضربات بساطور على يد زوجها.

وكشفت تحقيقات المباحث أن زوج المجني عليها قتلها في السادسة صباح اليوم الثلاثاء، بسبب تكرار الخلافات الزوجة بينهما، حيث ضربها على رأسها وجسدها بساطور تسبب في مقتلها.

وتبين أن الزوج "أحمد.م .أ" 65 سنة، موظف سابق بالتربية والتعليم، وجرى نقل جثة القتيلة لمشرحة مستشفى الخارجة العام، ووضعها تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر رقم 990 إداري مركز شرطة الخارجة لسنة 2020، وتولت النيابة التحقيقات، والتي قررت انتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة وإعداد تقرير مفصل عن ملابسات وأسباب الوفاة، وحبس المتهم على ذمة التحقيقات.