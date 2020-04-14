بينها جلد ثُعبان وتمساح طبيعي.. ضبط بضائع أجنبية بـ 13مليون جنيه عبر ميناء نويبع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

تمكنت إدارة شرطة موانئ نويبع بميناء نويبع البحري من إحباط تهريب كميات من البضائع أجنبية الصنع غير خالصة الرسوم الجمركية.

أكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة موانئ نويبع بميناء نويبع البحري التابعة (للإدارة العامة لأمن الموانئ)، اعتزام (أحد الأشخاص) والمفوض لإنهاء الإجراءات الجمركية على رسالة أمتعة شخصية "واردة للميناء من إحدى الدول العربية" داخل سيارة نقل بإحدى العبارات، تهريب بضائع أجنبية الصنع غير خالصة الرسوم الجمركية بداخلها.

عقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة (أمنية - جمركية) لتفتيش الرسالة أسفرت أعمالها عن ضبط عدد (2) خاتم ذهبي مُرصعان بفصوص يشتبه كونها من الألماس بوزن (38 جرام تقريباً)، كمية من المشغولات الذهبية بوزن (328 جرام) تقريبًا، 7 ساعات يد ماركات متنوعة، 6 أقلام حبر ماركات متنوعة وعبوة أحبار خاصة بها، 4 أمتار جلد ثُعبان طبيعي مدبوغ، (2,22) متر جلد تمساح طبيعي مدبوغ، جاكت جلد من فراء الثعلب الطبيعي، 68 جهاز كهربائي متنوع.

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كما تم ضبط 25 لفافة أسلاك كهرباء متنوعة، عدد20 من أزرار قميص بدلة متنوعة، 20010) قطعة ملابس جاهزة متنوعة، 1320) كيلو جرام ملابس مستعملة متنوعة.

وبمواجهته نفى علمه بما تحويه الرسالة من مضبوطات واقتصار دوره على إنهاء الإجراءات.

وقُدرت القيمة والرسوم والتعويض الجمركي للمضبوطات بمبلغ (13,394,687) ثلاثة عشر مليون وثلاثمائة وأربعة وتسعون ألف وستمائة وسبعة وثمانون جنيهًا.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.