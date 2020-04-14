ضبط أدوية ومنشطات جنسية وتحرير 4 محاضر لصيدليات في أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوطـ محمود عجمي:

ضبطت إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة والسكان بأسيوط، والتنسيق مع جهاز حماية المستهلك، اليوم الثلاثاء، أدوية ومنشطات جنسية ومستلزمات طبية بعدد من الصيدليات وتحرير 4 محاضر للمخالفين.

كان جهاز حماية المستهلك بأسيوط، بقيادة اللواء محمد عاطف القليوبي، قد شن حملة رقابية على الصيدليات ومكاتب المستلزمات الطبية بمراكز وقرى المحافظة، بالتنسيق مع إدارة التفتيش الصيدلي برئاسة الدكتور أحمد مرعي مدير إدارة التفتيش الصيدلي، وعضوية أعضاء الجهاز بالفرع الإقليمي بأسيوط، وفريق من مفتشي الصيادلة بأسيوط، وذلك في إطار المتابعة الميدانية لضبط الأسواق ومراقبة الأسعار .

وأسفرت تلك الحملة على تحرير ٤ محاضر جنح أمن دولة طوارئ وضبط مكتب مستلزمات طبية غير مرخصة، فضلًا عن ضبط١٤٠ قرص مخدر لأدوية مدرجة جدول أول، وعدد ٦٥٨ علبة أدوية منتهية الصلاحية، و٢٥٢٠ علبة أدوية منشطات جنسية غير مسجلة بوزارة الصحة و ٩٩٠ علبة أدوية تأمين صحي، و٩٧٧ علبة أدوية منشورات ومحظور تداولها و٣٠ علبة أدوية تباع أزيد من السعر المقرر.