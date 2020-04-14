بيان عاجل بشأن إعادة المصريين العالقين المخالفين لشروط الإقامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:

تقدم أحمد الطنطاوي النائب عن دائرة دسوق وقلين، ببيان عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ووزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج بشأن الإجراءات اللازم اتخاذها على وجه السرعة من قبل الحكومة لإعادة المواطنين المصريين العالقين وغيرهم ممن تقطعت بهم السُبل في بلاد الغُربة.

وأوضح "الطنطاوي" في بيان اليوم الثلاثاء، أن هناك حوالي ٦٧٠٠ مواطن مصري، في مراكز إيواء وينتظرون الترحيل لمخالفة شروط الإقامة بدولة الكويت.

وأضاف، أن هذا العدد في الكويت وحدها بخلاف الاستغاثات المتكررة والمؤلمة التي شاهدناها من مواطنين مقيمين في معظم البلدان العربية.

وطالب "الطنطاوى"، الحكومة بالبدء فورًا في تكليف السفارات والقنصليات المصرية باستقبال بيانات الحالات ذات الأولوية القصوى من خلال الرسائل البريدية والإلكترونية والاتصالات الهاتفية ومن ثم فحصها وتحديد العاجل منها للبدء في تنفيذ خطة إجلاء منظمة على عدة مراحل، وبحيث يتم استقبال العائدين مباشرة، بعد الكشف عليهم، بالأماكن المخصصة للعزل ولمدة ١٤ يومًا، سواء في الفنادق وبسعر التكلفة لمن يتحمل دفعها، أو لغير القادرين بالمدن الجامعية على نفقة الدولة، وبما يمكن أن يضاف إليها من تبرعات المصريين.