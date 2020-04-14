ارتفاع الإصابات بكورونا في أوكرانيا إلى 3372

محمد اسماعيل - القاهرة - كييف - أ ش أ

أعلن مركز الصحة العامة التابع لوزارة الصحة الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، ظهور 270 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 3372.

وأوضح المركز في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع "فيس بوك" أن أوكرانيا سجلت 98 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا من بينهم 51 رجلًا و47 سيدة، وكان معظم المتوفين فوق سن الخمسين بنسبة 86%، حسبما نقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية.

ولا تزال مدينة تشيرنفتسي تسجل أعلى معدل للإصابات بالفيروس مقارنة بباقي المدن الأوكرانية، إذ بلغ عدد المصابين بها 456 وتماثل منهم 21 شخصًا للشفاء.

وأشارت يوكرينفورم إلى أن 1907 مصابين يتلقون العلاج في المنزل تحت إشراف الطبيب، بينما يتلقى 1248 مريضًا العلاج في المستشفبات ومن بينهم 52 طفلًا، وأصبح عدد المتعافين من الفيروس حتى الآن 119 شخصًا.