موسكو تكشف عن أعداد مرضى كورونا في الحجر المنزلي

كشفت أنستاسيا راكوفا، نائبة عمدة موسكو، أن نحو 7 آلاف من المصابين بفيروس كورونا في المدينة يتلقون العلاج في المنازل، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
وقالت راكوفا في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء: "تعمل موسكو منذ ثلاثة أسابيع بنظام يسمح بموجبه للحالات الطفيفةبأن يخضعوا للعلاج في المنزل، ويبلغ عدد هؤلاء المرضى نحو 7 آلاف حاليا".
وأضافت: "خلال الفترة الماضية، تعافى حوالي 500 شخص بالكامل جراء العلاج في المنزل، في حين يبقى عدد حالات التدهور لدى
وذكرت المسؤولة أن الخاضعين للعلاج في المنزل يتمتعون بإمكانية الحصول على استشارات طبية مرئية.
ويبلغ إجمالي الإصابات بكورونا في موسكو أكثر من 13 ألفًا، وأعلنت سلطات المدينة اليوم عن تحويل 21 مستشفى في غضون 10 أيام لاستقبال مرضى كورونا، على أن يتوفر فيها 21 ألف سرير على الأقل.
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