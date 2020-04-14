ملتقى الحوار للتنمية تدين عرقلة تركيا وحكومة الوفاق جهود مكافحة كورونا بليبيا

أدانت مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان قيام تركيا وحكومة الوفاق بعرقلة جهود مكافحة كورونا في ليبيا ، وقالت في بيان لها اليوم الثلاثاء ان هناك معلومات متعددة تشير الى تعمد الحكومة التركية والمليشيات المسلحة المتحالفة مع حكومة الوفاق في غرب ليبيا عرقلة أي جهود لمكافحة انتشار فيروس كورونا بين الليبيين .

واشارت المؤسسة الى تصريحات رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني الذى اكد على استهداف الطائرات التركية المسيرة لطائرة شحن محملة بالمستلزمات ‏الطبية لمواجهة وباء كورونا أثناء ‏هبوطها في مدينة ترهونة، مؤكدا على ‏أن الشحنة كانت لتجهيز العديد من ‏المستشفيات لمواجهة وباء كورونا ‏المستجد في مناطق غرب البلاد ، ضمن الجهود التي

اعلن عنها الجيش الوطني الليبي لمكافحة الفيروس عقب ظهور اول اصابة به على الأراضي الليبية في مارس الماضي ، وهو ما يعتبر انتهاكا صارخا ‏للقانون الدولي الإنساني ولكافة الأعراف والمواثيق الدولية‎.‎في الوقت نفسه قامت المليشيات المسلحة المتحالفة مع حكومة الوفاق بالهجوم على غرفة تحكم في الشويرف بغرب ليبيا ، وقطع المياه عن أكثر من مليوني نسمة في طرابلس والبلدات والمدن ‏القريبة منها‎.‎كما انقطعت الكهرباء بشكل متكرر عن طرابلس وبعض المناطق الأخرى ‏خلال الأسبوع المنصرم وهو ما تسبب في ضرر كبير للتدابير الاحترازية وعلى راسها العزل المنزلي المطبقة في غالبية دول العالم بحسب تعليمات منظمة الصحة العالمية ومن ضمنها ليبيا .

وكان منسق الشؤون الإنسانية في ليبيا لدى الأمم المتحدة، يعقوب الحلو، قد اشار الى معاناه أكثر من مليوني شخص، بينهم 600 ألف طفل، في طرابلس والمدن المحيطة بها من انقطاع المياه، منذ ما يقرب من أسبوع لافتا الى انه تم تعطيل إمدادات المياه، وهي جزء من النهر الصناعي، على يد مجموعات مسلح .داعياً إلى وقف مثل هذه الأعمال التي ترمي إلى معاقبة جماعية لملايين الأبرياء مشددا على خطورة تلك الجرائم خلال محاربة ليبيا لجائحة "كوفيد 19 " حيث يمثل الحصول على الماء والكهرباء إنقاذا للحياة أكثر من أي وقت مضى .

وطالبت مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان الاطراف الاممية بالتدخل لوقف تلك الممارسات الاجرامية وادانتها ومساعدة الشعب الليبي فى معركته ضد الفيروس القاتل .