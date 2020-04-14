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تعقيم 51 مليون متر مربع للوقاية من كورونا بالعراق

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أعلنت مديرية الدفاع المدني العامة في العراق، اليوم الثلاثاء، تعقيم أكثر من 51 مليون متر مربع في البلاد للوقاية من فيروس خلال حملة انطلقت منذ 26 فبراير الماضي، وفقًا لموقع روسيا اليوم.

 

وقالت المديرية في بيان صحفي إن "عمليات التعقيم والتطهير شملت واحدا وخمسين مليونا وستمائة وثمانين ألفا ومائة وعشرين مترا مربعا) في عموم العراق منذ بدأ انطلاق الحملة بتاريخ 26

فبراير وحتى 13 أبريل، باستخدام محاليل معتمدة وفق المعايير الدولية لمنظمة الصحة العالمية".

 

وأضافت أن "المقصود بالموقع إما أن يكون مؤسسة أو منطقة أو حيا بالكامل وما زالت فرق الدفاع المدني مستمرة بعمليات التعقيم والتطهير في عموم العراق بوتيرة عمل متصاعدة".

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