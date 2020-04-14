يجري حاليًا تطوير 70 لقاحًا محتملًا لفيروس كورونا على الأقل، 3 منها بالفعل قيد التجارب السريرية، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية (WHO)، وفقًا لموقع روسيا اليوم. لموقع روسيا اليوم. ونشرت WHO قائمة محدثة بجهود تطوير اللقاحات في 11 أبريل، تظهر مجموعة واسعة من الشركات التي تتابع الإجراءات، التي يمكن أن توقف انتشار فيروس كورونا، كما أفادت بلومبرغ نيوز في وثيقة في وقت سابق. تتابع الإجراءات، التي يمكن أن توقف انتشار فيروس كورونا، كما أفادت بلومبرغ نيوز في وثيقة في وقت سابق. ومع استمرار انتشار الفيروس وقتله مئات الأرواح في جميع أنحاء العالم، يتسابق الباحثون لتطوير اللقاحات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الصحة العالمية: 70 لقاحًا لفيروس كورونا قيد التطوير حاليًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.