لافروف: موسكو منفتحة على الحوار مع واشنطن حول السلاح فرط الصوتي

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن موسكو منفتحة على الحوار مع واشنطن حول الاختراعات والتصاميم الجديدة الواعدة، بما في ذلك الأسلحة فرط الصوتية، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
وأضاف لافروف، اليوم في مقابلة عبر الإنترنت مع وسائل إعلام روسية وأجنبية: "نحن منفتحون للحديث عن التصاميم الواعدة الجديدة، بمافي ذلك الأسلحة فرط الصوتية، وهنا أوكد بشكل خاص على الأخذ بالاعتبار ومراعاة جميع الجوانب دون استثناء، وجميع العوامل التي تؤثر على الاستقرار الاستراتيجي".
كما أعلن وزير الخارجية عن نيته إجراء اتصال هاتفي في المستقبل القريب، مع وزيرالخارجية الأمريكي مايك بومبيو.
وقال الوزير الروسي: اتصل بي بومبيو قبل أسبوعين. أريد أن أتحدث معه مرة أخرى خلال الأيام القادمة عبر الهاتف. لقد تم التطرق إلى موضوع استئناف المفاوضات بشأن موضوع مراقبة التسلح، والاستقرار الاستراتيجي بشكل عام. ونحن نرحب بنشاط بهذا الاهتمام من شركائنا الأمريكيين، لأننا نسعى منذ فترة طويلة لتشجيعهم ودفعهم إلى الانخراط بنشاط أكبر في بحث هذه المشاكل".
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