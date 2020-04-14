سلطنة عمان: سنرشد إنفاق جميع الشركات الحكومية

قالت سلطنة عمان، اليوم الثلاثاء، إنها سترشد إنفاق جميع الشركات الحكومية لعام 2020، وستجمد أي علاوات إضافية لموظفي الدولة، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
طالبت وزارة المالية بسلطنة عمان، الشركات الحكومية بخفض الإنفاق بما لا يقل عن 10%، ومراجعة كافة المصروفات التشغيلية، بما في ذلك رواتب وامتيازاتالموظفين.
ويأتي ذلك في وقت تعاني فيه اقتصادات منطقة الخليج من هبوط أسعار النفط بسبب تراجع الطلب، ومن تراجع النشاط الاقتصادي في ظل إجراءات العزل لمكافحة انتشار فيروس كورونا.
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