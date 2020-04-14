حصاد كورونا في إفريقيا يتجاوز 15 ألف إصابة

أعلن الاتحاد الإفريقي اليوم الثلاثاء، عن تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا في القارة عتبة الـ15 ألفا، مع وفاة 816 شخصا، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
وقالت المنظمة عبر "تويتر" إن 52 من الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي أبلغت عن 15249 حالة مرض بـ COVID-19، بينها 816وفاة و2895 حالة شفاء".
وتم تسجيل معظم الحالات (6625) في دول شمال إفريقيا، فيما العدد الأقل في وسط القارة (1274)، بينما تتصدر القائمة جمهورية إفريقيا الجنوبية مع 2272 إصابة و27 وفاة.
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