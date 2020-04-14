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إيران.. تسجيل 98 وفاة جديدة بكورونا وارتفاع الوفيات لـ74877

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 أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، الثلاثاء، تسجيل 98 وفاة جديدة بكورونا، وارتفاع عدد الوفيات إلى 74877، وفقًا

لموقع روسيا اليوم.

 ولفتت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 1574 إصابة

جديدة بفيروس وارتفاع عدد الإصابات الإجمالي إلى 74877.

 وقالت وزارة الصحة الإيرانية إن 48128 مصابين بفيروس كورونا، تعافوا من المرض وغادروا المستشفيات.

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