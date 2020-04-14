بريطانيا تنشئ مقبرة جماعية لضحايا «كورونا» المسلمين

أعلنت السلطات البريطانية إنشاء مقبرة لدفن ضحايا وباء كورونا الخبيث من المسلمين.

وقالت تقارير صحفية بريطانية، اليوم الثلاثاء، إن المدافن الجماعية الجديدة تم حفرها في مقبرة «كامينال بارك» في تشيزلهيرست، جنوب شرقي لندن.

وأضاف مشرفون على إجراءات الدفن، أنه يوجد نحو 50 ضحية من المسلمين، تنتظر الرقود في المثوى الأخير.

وتم إنشاء حفر على شكل خنادق مستطيلة على عجل، لدفن الضحايا بأقرب وقت وفقاً للشريعة الإسلامية.

وأوضح مسؤولون محليون أن تجهيز القبر يحتاج 24 ساعة، حيث يستغرق حفر المدفن الواحد وتجهيزه حوالي نصف يوم، باستخدام حفار آلي، وبعمق 1.5 متر.

ويتم حفر القبور، المعروفة باسم «قبور الصفوف»، في مقبرة المسلمين في «الحدائق الخالدة» بمنطقة «كامينال بارك» التي تم تخصيص جزء منها لمسلمي بريطانيا، وعددهم نحو 3.1 مليون شخص.

وقال أحد المسؤولين في المقبرة، ويدعى ريتشارد جومرسال: «ستقام الجنازات بتتابع سريع ووفقاً للشريعة الإسلامية».

وسجلت المملكة المتحدة 11329 حالة وفاة في المستشفيات في أنحاء البلاد، بسبب فيروس كورونا، وفقاً لما جاء في بيان وزارة الصحة الاثنين.

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