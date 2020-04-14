ارتفاع حصيلة وفيات إيران بفيروس كورونا إلى 4683

قال كيانوش جهانبور، المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية في بيان، إن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا بلغ 4683 شخصاً.

وأضاف أن 98 شخصاً توفوا في الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وقال جهانبور، إن عدد الإصابات بلغ 74877 شخصاً حتى الآن.