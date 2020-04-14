الكويت تسجل 55 إصابة جديدة بكورونا

سجلت الكويت 55 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19 ) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الحالات المسجلة فيها إلى 1355 مع تسجيل حالة وفاة جديدة. وأوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند، أن إجمالي حالات وفيات كورونا في دولة الكويت بلغ ثلاث حالات بتسجيل وفاة مواطنة كويتية مصابة به عمرها 79 عاماً.

ولفت الانتباه إلى أن مجموع الحالات التي تعافت بلغ 176 حالة بعد تعافي 26 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.

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