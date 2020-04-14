ماليزيا تسجل 170 إصابة جديدة بكورونا و5 وفيات

أعلنت سلطات الصحة الماليزية 170 إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم الثلاثاء، مما رفع إجمالي عدد الحالات إلى 4987 في البلاد حيث فُرضت إجراءات العزل العام الجزئي منذ نحو شهر.
كما أعلنت الوزارة خمس وفيات جديدة بسبب المرض ليصل الإجمالي إلى 82.
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