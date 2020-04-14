اخبار العالم

إندونيسيا تشهد أكبر قفزة يومية في عدد الوفيات بكورونا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

 قال أحمد يوريانتو المسؤول في وزارة الصحة الإندونيسية إن بلاده سجلت اليوم الثلاثاء أكبر قفزة يومية في عدد الوفيات جراء فيروس إذ بلغ 60 ليصل المجموع إلى 459 حالة وفاة.

وأضاف يوريانتو أنه تأكدت إصابة 282 حالة جديدة بالمرض ليصل الإجمالي في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا إلى 4839 إصابة. وقال إن العدد الإجمالي للمتعافين بلغ 426 شخصاً.
وأضاف أنه تم إجراء ما يزيد على 33600 اختبار.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إندونيسيا تشهد أكبر قفزة يومية في عدد الوفيات بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا