إندونيسيا تشهد أكبر قفزة يومية في عدد الوفيات بكورونا

قال أحمد يوريانتو المسؤول في وزارة الصحة الإندونيسية إن بلاده سجلت اليوم الثلاثاء أكبر قفزة يومية في عدد الوفيات جراء فيروس كورونا إذ بلغ 60 ليصل المجموع إلى 459 حالة وفاة.
وأضاف يوريانتو أنه تأكدت إصابة 282 حالة جديدة بالمرض ليصل الإجمالي في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا إلى 4839 إصابة. وقال إن العدد الإجمالي للمتعافين بلغ 426 شخصاً.
وأضاف أنه تم إجراء ما يزيد على 33600 اختبار.
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