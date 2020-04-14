نائبة رئيس وزراء إسبانيا تتعافى من فيروس كورونا

أعلنت نائبة رئيس الوزراء الإسباني كارمن كالفو، اليوم الثلاثاء، تعافيها من فيروس كورونا. وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن كالفو كتبت تغريدة قالت فيها: «لقد تغلبت على فيروس كورونا، وعدت للعمل». وكانت كالفو قد دخلت المستشفى في أواخر شهر مارس الماضي، بعد تأكد إصابتها بفيروس كورونا.

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