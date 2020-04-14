إصابات كورونا في أفغانستان ترتفع إلى 714 حالة

أعلنت وزارة الصحة الافغانية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 49 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 714 حالة.

ونقلت قناة "طلوع" الاخبارية الأفغانية عن المتحدث باسم وزارة الصحة القول إن هناك 40 شخصاً على الأقل في البلاد تعافوا من الفيروس الذي يصيب الجهاز التنفسي، بينما تم تسجيل 23 حالة وفاة.

من ناحية أخرى، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، على تخفيف الديون في 25 دولة، من بينها أفغانستان، بصورة فورية، لمساعدة تلك الدول على التركيز على مكافحة فيروس كورونا "كوفيد19-"، بحسب "طلوع نيوز".