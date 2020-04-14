ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا في باكستان إلى 5716

ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في باكستان، اليوم الثلاثاء، إلى 5716 حالة، بعد تسجيل إصابات جديدة في البلاد.

وأفادت شبكة "جيو نيوز" الاخبارية، بأن إقليم البنجاب تصدر قائمة أعداد الاصابات بين الاقاليم الاخرى، بواقع 2826 حالة، ويليه إقليم السند بواقع 1452 حالة.

من ناحية أخرى، نقلت "جيو" عن وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قريشي، قوله إن المرحلة التالية من إعادة الباكستانيين الذين تقطعت بهم السبل في الخارج، ستبدأ اليوم الثلاثاء.

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وأبلغ قريشي لجنة برلمانية معنية بالاشراف على الأمر، إن هناك 39748 باكستانياً طلبوا العودة إلى بلادهم.

وأضاف أنه قد تم إعادة 1640 باكستانياً من خلال 12 رحلة خاصة حتى الآن، مشيراً إلى أنه من المقرر أن يتم بذل جهود أكبر خلال المرحلة المقبلة من الرحلات الجوية، من أجل إعادة الباكستانيين العالقين.

وأعلنت الخطوط الجوية الدولية الباكستانية، أن الرحلات الجوية ستستمر من اليوم وحتى 19 من أبريل، لنقل أكثر من 1800 باكستاني عالقين في أماكن مختلفة حول العالم، بسبب وباء كورونا.