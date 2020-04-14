إصابات كورونا في الفلبين تتجاوز 5000 و20 وفاة جديدة

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم الثلاثاء، 20 حالة وفاة جديدة مرتبطة بفيروس كورونا المستجد و291 إصابة جديدة. وقالت الوزارة في بيان، إن إجمالي الإصابات وصل إلى 5223 بينما ارتفعت الوفيات إلى 335. وتعافى 53 مريضا آخر ليصل المجموع إلى 295.

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